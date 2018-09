Bonn (AFP) Die katholische deutsche Bischofskonferenz bietet anlässlich der Vorstellung einer Studie zum Missbrauch in der Kirche Betroffenen in der kommenden Woche im Internet und am Telefon Beratungsmöglichkeiten an. Eine Nummer für eine spezielle telefonische Erstberatung werde am Dienstag freigeschaltet, teilte die Bischofskonferenz am Freitag mit. An dem Tag soll die Untersuchung im Rahmen der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda offiziell veröffentlicht werden.

