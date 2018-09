Wiesbaden (AFP) Nach der Auswertung von mehreren Millionen Datensätzen der sogenannten Panama Papers zu dubiosen Briefkastenfirmen hat das Bundeskriminalamt (BKA) Daten an Ermittler in anderen EU-Staaten weitergegeben. Bei einem Treffen mit Vertretern aus 17 europäischen Ländern am Donnerstag wurden Datenpakete aus der bisherigen Analyse übergeben, wie das BKA am Freitag mitteilte. Die Behörde besitzt die Papiere zu rund 270.000 Briefkastenfirmen seit Mai 2017.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.