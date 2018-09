Münster (AFP) Wegen mutmaßlicher Beteiligung an Verbrechen im KZ Stutthof muss sich ein ehemaliger SS-Angehöriger aus Nordrhein-Westfalen ab dem 6. November vor dem Landgericht Münster verantworten. Die Richter ließen die Anklage gegen den 94-Jährigen aus dem Kreis Borken zu, wie das Gericht am Freitag bekanntgab. Ihm wird Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen in dem Konzentrationslager vorgeworfen.

