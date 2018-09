New York (AFP) Bei einer Messerattacke in einem New Yorker Hort sind am Freitag drei Babys und zwei Erwachsene verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Keller der Einrichtung als mutmaßliche Täterin eine 52-jährige Angestellte festgenommen, die versucht habe, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, sie seien aber nicht in Lebensgefahr. Zwei Messer seien als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.