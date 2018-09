Hamburg (AFP) In der Türkei ist laut einem Medienbericht erneut ein deutscher Staatsbürger inhaftiert worden. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wurde der ehemalige Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde Hamburg, Nurali Demir, am Freitagmittag bei seiner Einreise auf dem Istanbuler Flughafen in Gewahrsam genommen. Die Alevitische Gemeinde Hamburg forderte in einer Erklärung "die sofortige Freilassung" Demirs.

