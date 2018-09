München (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, schon am Wochenende mit den Koalitionspartnern CSU und SPD über eine Lösung im Fall des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zu beraten. Man wolle «im Laufe des Wochenendes» eine «gemeinsame, tragfähige Lösung» finden, sagte Merkel am Freitagabend vor Journalisten in München.

