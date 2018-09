Washington (AFP) In einer illegalen New Yorker Kindertagesstätte sind am Freitag drei Säuglinge und zwei Erwachsene durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 52-jährige Frau festgenommen, die in der Einrichtung im Stadtteil Queens arbeitete. Sie soll in der Nacht drei Babys, einen anwesenden Vater sowie einen Kollegen angegriffen haben. Ein kleines Mädchen wurde schwer verletzt, keines der Opfer war aber in Lebensgefahr.

