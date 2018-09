Berlin (AFP) Nach einer Beschwerde über zu laute Musik hat in Berlin ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer attackiert. Am Donnerstagabend klingelte ein 54-Jähriger bei seinem 61 Jahre alten Nachbarn, um ihn zu bitten, die Musik leiser zu machen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 61-Jährige soll ihn demnach sofort mit Reizgas besprüht, geschlagen und mit einem Messer angegriffen haben.

