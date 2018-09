Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat eine Islamistin festnehmen lassen, die vor fünf Jahren Deutschland als 15-Jährige verlassen haben soll. Die heute 20 Jahre alte Sarah O. wurde am Freitag aus der Türkei abgeschoben und am Flughafen Düsseldorf festgenommen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Ihr wird Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zur Last gelegt. Zuvor hatten bereits "Focus" und "Spiegel" über die Festnahme berichtet.

