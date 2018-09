Ankara (AFP) Zehn Tage nach seiner Festnahme in der Türkei ist ein österreichischer Student und Journalist in Untersuchungshaft genommen worden. Der Verdacht gegen den 29-jährigen Max Zirngast laute auf Mitgliedschaft in einer linksgerichteten "terroristischen Vereinigung", sagte sein Anwalt Tamer Dogan am Freitag. Der Anwalt wies die Vorwürfe zurück. Zirngast habe "keine Verbindung" zu Terrororganisationen und halte sich bei seiner Arbeit als Journalist an die Gesetze.

