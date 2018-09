Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat den aktuellen Gesetzentwurf zur Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten als verfassungs- und europarechtswidrig bezeichnet. Weder habe sich die Menschenrechtslage in den entsprechenden Ländern verändert, noch habe die Einstufung als sicheres Herkunftsland tatsächliche Relevanz für die Frage, ob abgeschoben werden könne, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.