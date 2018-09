Berlin (AFP) Zur Linderung der Wohnungsnot in Städten und Ballungsgebieten will die Bundesregierung unter anderem das Wohngeld erhöhen und Bauland zur Verfügung stellen. Das kündigte am Freitag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach dem Wohngipfel im Kanzleramt an. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von einem "ganz starken Signal" für die Wohnraumoffensive der Regierung.

