Berlin (AFP) Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Fortsetzung der Diskussion um die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen begrüßt. Der Koalitionsbeschluss sei in der Bevölkerung auf wenig Verständnis gestoßen, "insofern ist es glaube ich klug, wenn die Politik darauf reagiert", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin. Die Versetzung Maaßens ins Bundesinnenministerium sei parteiübergreifend auf Skepsis gestoßen.

