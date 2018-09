Berlin (dpa) - Die Berliner Behörden haben dem umstrittenen Kunstprojekt «DAU» mit dem Nachbau einer Mauer mitten in Berlin aus Sicherheitsgründen die Genehmigung versagt. Das bestätigten Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Freitag in einem Pressegespräch.

Bedenken gab es vor allem bei der Verkehrssicherheit und beim Brandschutz. Trotz des Zeitdrucks hätten auch noch Unterlagen gefehlt wie etwa die Zustimmung der Anwohner, hieß es.

Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein ganzes Häuserkarree in Berlin-Mitte mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um dahinter ein diktatorisches System erfahrbar zu machen.

Normalerweise bräuchten Veranstaltungen dieser Größenordnung einen Vorlauf von etwa einem Jahr, sagte Weißler. Der Antrag für DAU mit den ersten konkreten Planungsunterlagen sei jedoch erst vor sechs Wochen eingegangen. Wesentliche Unterlagen kamen zum Teil noch deutlich später.

«Dem Veranstalter war es nicht möglich, einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu garantieren», so das Fazit der Bezirksstadträtin. Nach der Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg und dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche müsse jedoch Sicherheit die oberste Priorität haben.

