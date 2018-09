London (AFP) Der Chef der rechtspopulistischen Ukip-Partei in Großbritannien, Gerard Batten, hat für eine Aufnahme des Gründers der rechtsextremen English Defence League, Tommy Robinson, plädiert. Er persönlich sei dafür, allerdings müsse das die Partei entscheiden, sagte Batten am Freitag dem britischen Sender Sky News. "In naher Zukunft" werde dies aber wohl nicht geschehen, da die Partei dann erst ihre Statuten ändern müsse, sagte Batten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.