Hamburg (AFP) Nach dem vorläufigen Stopp der Bauarbeiten zur Verlegung des Fernbahnhofs in Hamburg-Altona durch ein Gericht rechnet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben mit einer Projektverzögerung bis mindestens Ende 2025. Das teilten die Bahn, die Hamburger Landesregierung und der ebenfalls beteiligte Bauträger ProHa Altona am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

