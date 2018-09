Washington (AFP) Das Vermögen der Privathaushalte in den USA ist im zweiten Quartal dieses Jahres auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die US-Notenbank Fed bezifferte in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie das Nettovermögen zwischen April und Juni auf rund 107 Billionen Dollar (91 Billionen Euro), das entspricht einem Anstieg um 2,1 Prozent in einem Quartal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.