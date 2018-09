Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht am Samstag das niedersächsische Emsland, wo seit Wochen auf einem Testgelände der Bundeswehr ein Moorbrand wütet. Die Ministerin werde unter anderem die Stadt Meppen besuchen, kündigte ihr Sprecher Jens Flosdorff am Freitag in Berlin an. Er bekräftigte, das Verteidigungsministerium bedaure "außerordentlich", dass durch einen Raketentest der Brand ausgelöst wurde.

