Manila (AFP) Nach einem Erdrutsch auf den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mehr als 20 gestiegen. In den 24 Stunden nach dem Unglück hätten die Rettungskräfte 22 Leichen geborgen, teilte ein Sprecher der Zivilschutzbehörde am Freitag mit. 200 Polizisten, Feuerwehrleute und Spezialisten suchten in den betroffenen Dörfern auf der zentralphilippinischen Insel Cebu demnach noch nach rund 50 Vermissten.

