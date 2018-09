Maputo (AFP) Bei einem mutmaßlichen Angriff von Dschihadisten sind in Mosambik zwölf Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Zehn Menschen seien am Donnerstagabend im Dorf Paqueue im Norden des Landes erschossen worden, zwei weitere zu Tode verbrannt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus einer örtlichen Quelle. Eine Leiche sei geköpft worden. Die Angreifer setzten demnach 55 Häuser in Flammen.

