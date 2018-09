Genf (AFP) Rund 20.000 Menschen haben am Samstag in der Schweizer Hauptstadt Bern für Lohngleichheit demonstriert. Frauen seien es leid, bei den Gehältern diskriminiert zu werden, erklärte die Gewerkschaft Unia, die zusammen mit rund 40 anderen Organisationen zu dem Protestmarsch aufgerufen hatte. Die Gleichheit zwischen den Geschlechtern wurde 1981 in der Schweizer Verfassung verankert. Laut Unia verdienen die Frauen in dem Alpenland aber noch immer 20 Prozent weniger als Männer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.