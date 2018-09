Masar-i-Scharif (AFP) Tragischer Unfall in Afghanistan: Beim Spielen mit einer herumliegenden Mörsergranate sind im Nordwesten des Landes acht Kinder ums Leben gekommen. Sechs weitere Kinder seien durch den Blindgänger verletzt worden, sagten Verwandte der Opfer am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Einige der Verletzten hätten Gliedmaßen verloren und befänden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand im Krankenhaus. Die Kinder waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt, vier der Todesopfer waren Geschwister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.