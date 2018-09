Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Angriff auf eine Militärparade im Iran mit mindestens 24 Toten bekannt. Dies meldete das IS-Sprachrohr Amaq am Samstag. Bei dem Angriff in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes waren zudem mehr als 50 Menschen verletzt worden, als vier Angreifer laut staatlichen Medien in die Menge schossen.

