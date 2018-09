Lagos (AFP) Im Nordosten Nigerias sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast hundert Menschen an der Cholera gestorben und tausende erkrankt. In den Bundesstaaten Yobe und Borno seien in den vergangenen zwei Wochen 97 Cholera-Tote gezählt worden, teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) am Samstag mit. Es gebe insgesamt mehr als 3000 Fälle. Die ersten Fälle der schweren bakteriellen Durchfallerkrankung waren vor zwei Wochen in Borno gemeldet worden, wo hunderttausende Menschen in Flüchtlingslagern leben.

