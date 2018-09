Lissabon (AFP) In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon haben am Samstag hunderte Menschen gegen hohe Mieten und die Umwandlung von Wohnungen in Urlaubs-Appartements demonstriert. Auf Spruchbändern standen Parolen wie "Bremst die Mieten, stoppt die Verdrängung" und "Genug Ferienwohnungen". Eine ähnliche Demonstration gab es auch in Porto, der zweitgrößten Stadt des Landes. Daran nahmen jedoch laut der Nachrichtenagentur Lusa nur einige Dutzend Menschen teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.