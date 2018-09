Darmstadt (AFP) Ein 53-jähriger Mann ist in Hessen unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Mutter durch einen Stromschlag getötet zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge warf der Mann am Samstagvormittag einen Haartrockner in die Badewanne, in der sich seine 76-jährige Mutter befand, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten. Der Mann habe sich mittags einem Zeugen offenbart, der sofort die Polizei verständigt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.