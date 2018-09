Teheran (AFP) Bei einem Angriff auf eine Militärparade im Iran sind nach Berichten staatlicher Medien am Samstag mehrere Menschen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, wurden in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes zudem mindestens 20 Menschen verletzt, darunter auch ein Kind und eine Frau. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars hatten während der Parade zwei bewaffnete Männer in die Menge geschossen.

