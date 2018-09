Washington (AFP) Die US-Luftwaffe hat Stellungen der islamistischen Shebab-Miliz in Somalia angegriffen und dabei rund 20 Kämpfer getötet. Es habe sich um einen Akt der "Selbstverteidigung" gehandelt, nachdem die US-Armee von der Shebab-Miliz angegriffen worden war, teilte das US-Afrika-Kommando am Samstag in Washington mit.

