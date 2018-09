Den Haag (AFP) Bei einem womöglich absichtlich gelegten Feuer in den Niederlanden sind am Samstag zwei Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Das Feuer brach am späten Vormittag in einem Reihenhaus in der Stadt Papendrecht nahe Rotterdam aus, wie die Polizei mitteilte. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 32 Jahren sowie einen vierjährigen Jungen und ein sechsjähriges Mädchen.

