Berlin (AFP) Bei der Oberbürgermeisterwahl in Meißen ist Amtsinhaber Olaf Raschke (CDU) am Sonntag mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt worden. Im zweiten Wahlgang setzte sich Raschke laut dem vorläufigen Endergebnis überraschend mit 43,5 Prozent der Stimmen gegen den parteiunabhängigen Bewerber Frank Richter durch, der auf 42,6 Prozent kam. Raschke steht seit 2004 an der Spitze der sächsischen Stadt.

