Berlin (AFP) In der Debatte um den umstrittenen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen bahnt sich laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe) eine Einigung an. Demnach soll Maaßen ins von CSU-Chef Horst Seehofer geleitete Bundesinnenministerium wechseln, dort aber weiterhin in seine bisherige Besoldungsstufe B9 eingruppiert werden. Von der Funktion her solle er jedoch "die Position eines Staatsssekretärs ausüben", berichtete das Blatt ohne nähere Quellenangabe.

