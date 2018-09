Gaza (AFP) Israelische Truppen haben am Sonntag einen Palästinenser bei Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Der 21-Jährige sei in den Kopf geschossen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der palästinensischen Enklave. Entlang des Grenzstreifens hatten sich zuvor erneut Palästinenser zu Demonstrationen zusammengefunden. Bei den seit Ende März anhaltenden Protesten wurden bei gewalttätigen Auseinandersetzungen bisher mindestens 186 Palästinenser und ein israelische Soldat getötet.

