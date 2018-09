Mexiko-Stadt (dpa) - Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona will 100 unterschriebene Fußbälle zugunsten von Betroffenen von Überschwemmungen im Norden Mexikos spenden. Er verspreche, 100 Bälle zu signieren, damit dadurch Essen und Medikamente zu den Opfern der Fluten im Bundesstaat Sinaloa gelangen könnten, sagte Maradona in einem Video, das der mexikanische Zweitligist Dorados veröffentlichte. Der 57-Jährige trainiert den mexikanischen Club seit gut zwei Wochen. Der Norden des Landes war in der vergangenen Woche von starken Regenfällen eines Tropensturms getroffen worden.

