Kerpen (dpa) - Im Hambacher Forst haben erneut mehrere Tausend Menschen gegen die Räumung und die geplante Rodung des Waldgebietes demonstriert. Der Veranstalter hatte mit rund 5000 Teilnehmern gerechnet. Bei schmuddeligem Regenwetter aber kamen wohl deutlich weniger in das Braunkohlerevier. Die Polizei wollte sich am Vormittag auf keine Zahl festlegen. Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichteten von 3000 bis 4000 Teilnehmern. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.