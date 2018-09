London (AFP) Vor dem Buckingham-Palast in London ist ein mit einer Elektroschock-Pistole bewaffneter Mann festgenommen worden. Der 38-Jährige sei am Besuchereingang der Hauptstadt-Residenz der britischen Königin Elizabeth II. gefasst worden, teilte Scotland Yard am Sonntag mit.

