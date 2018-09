Berlin (AFP) Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat gefordert, die Anstrengungen für die Integration von Flüchtlingen zu verstärken. Er verteidigte in der "Welt am Sonntag" zugleich die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus dem Jahr 2015, tausende in Budapest festsitzende Flüchtlinge einreisen zu lassen. Dies sei allerdings dann als Signal missverstanden worden, fortan könnten "alle Menschen ins Land kommen, die in Deutschland leben möchten".

