Berlin (dpa) - Nach tagelangem Streit in der Koalition um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Lösung in greifbarer Nähe. «Ich denke, die Chancen auf Einigung stehen gut», sagte Seehofer der dpa. Für 19.00 Uhr ist ein Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt geplant. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag angekündigt, im Laufe des Wochenendes eine «gemeinsame, tragfähige Lösung» finden zu wollen. Der ursprüngliche Plan, Maaßen zum Innenstaatssekretär zu machen, war auf breite Ablehnung gestoßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.