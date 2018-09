Tryon (dpa) - Simone Blum reitet bei der Weltmeisterschaft in den USA weiter auf Gold-Kurs. Die 29 Jahre alte Springreiterin blieb in Tryon in der ersten von zwei Runden des Einzel-Finales mit ihrer Stute Alice ohne Fehler. Blum liegt vor der letzte Runde mit nur noch zwölf Starterin auf Platz eins vor dem für Österreich startenden Starnberger Max Kühner mit Chardonnay. Ausgeschieden sind Marcus Ehning aus Borken und Laura Klaphake aus Mühlen. Ehning kassierte mit Pret A Tout acht Strafpunkte, Klaphake mit Catch me if you can vier.

