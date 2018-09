Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat "die Mauern, die zwischen unseren Lebenswelten entstanden sind" beklagt und dazu aufgerufen, diese zu überwinden. "Es geht um die Frage, ob wir uns in unseren Echokammern verschanzen wollen, in Filterblasen nur noch mit Gleichgesinnten kommunizieren", sagte Steinmeier am Sonntag in seiner Rede auf der Dialogveranstaltung "Deutschland spricht" des Portals "Zeit online". Wichtig sei jedoch, "den Dialog zu führen über Trennendes hinweg".

