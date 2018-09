Frankfurt/Main (AFP) Ein 43-jähriger Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Cloppenburg ist wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von Kinderpornografie festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, sich in mindestens 15 Fällen an einem neun- bis zehnjährigen Kind vergangen zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main, das Bundeskriminalamt und die Polizei in Cloppenburg am Montag mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.