Tripolis (AFP) Wegen der Kämpfe in Libyens Hauptstadt Tripolis befinden sich dort nach Angaben von Unicef 500.000 Kinder in "unmittelbarer Gefahr". Allein in den vergangenen 48 Stunden seien mehr als 1200 Familien vertrieben worden, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen am Montag mit. Damit seien nunmehr 25.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen, die Hälfte von ihnen Kinder.

