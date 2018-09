Beirut (AFP) Hunderte Kämpfer der Miliz "Islamischer Staat" (IS) sind am Montag in Syriens letzte Rebellenhochburg Idlib überführt worden. Regierungstruppen hätten die Dschihadisten über Nacht von der östlichen Provinz Deir Essor nahe der Grenze zum Irak in den Osten Idlibs gebracht, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Mehr als 400 IS-Kämpfer wurden demnach in die Nähe von Gebieten gebracht, in denen weitere dschihadistische Gruppen sich aufhalten.

