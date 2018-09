Berlin (AFP) Angesichts des Dauerstreits in der großen Koalition hat die CDU-Spitze einen anderen "Arbeitsmodus" der Regierung gefordert. Die Konflikte in dem Regierungsbündnis überlagerten das Erreichte, kritisierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. "Das soll für die Zukunft nicht mehr geschehen."

