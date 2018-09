Berlin (AFP) Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden ist einer Untersuchung zufolge anhaltend hoch. Im vergangenen Jahr seien 43 Prozent der Alleinerziehenden armutsgefährdet gewesen, heißt es in einer Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Demnach ist diese Quote seit Jahren fast unverändert und liegt deutlich höher als der Anteil der Armutsgefährdeten an der Gesamtbevölkerung von 16 Prozent.

