Ouagadougou (AFP) Drei Minenarbeiter, darunter ein Südafrikaner und ein Inder, sind im Nordwesten von Burkina Faso entführt worden. Die drei Männer seien von Bewaffneten auf dem Weg zwischen der Inata-Goldmine und der Stadt Djibo an der Grenze zu Mali und Niger am Sonntag gekidnappt worden, erfuhr die Nachichtenagentur AFP am Montag aus Sicherheitskreisen. Es wird vermutet, dass der Überfall von Dschihadisten ausgeführt wurde. Drei Polizisten wurden zudem bei einem Einsatz zur Suche der Entführten, unter denen auch ein Minenarbeiter aus Burkina Faso ist, getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.