Hamburg (AFP) Unbekannte haben am späten Sonntagabend ein Gebäude der Hamburger Staatsanwaltschaft mit Farbe und Steinen beworfen. Die Attacke sei von einer Gruppe von 15 bis 20 Vermummten verübt worden, teilte die Polizei in der Hansestadt am Montag mit. Mehrere Fenster seien zerbrochen. Die Täter hätten außerdem zwei Autoreifen auf die Straße vor dem Gebäude gelegt und angezündet. Dann flüchteten sie.

