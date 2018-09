Frankfurt/Main (AFP) Wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main einen 32-Jährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte Abdelkarim E. B. wurde am Montag der Beihilfe zu Kriegsverbrechen und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen, wie das OLG mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.