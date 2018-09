Berlin (AFP) Schulen in Deutschland sind einer Umfrage unter Lehrern zufolge nicht ausreichend ausgestattet, um Schüler auf eine digitale Welt vorzubereiten. 82 Prozent der befragten Lehrer mahnen eine Verbesserung der digitalen Ausstattung als sehr wichtig oder wichtig an, wie aus einer am Montag veröffentlichten Mitgliederbefragung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Berlin hervorgeht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.