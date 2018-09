Berlin (dpa) - Genau ein Jahr nach der Bundestagswahl hat FDP-Chef Christian Lindner die Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. «Bei allem Respekt vor ihrer Person, ihrem Humor und ihrer Erfahrung – Frau Merkel ist politisch erschöpft, Frau Merkel hat fertig», sagte Lindner der «Bild»-Zeitung. Es fehle neues Denken. Er sehne den Tag herbei, an dem man wieder sage: Dort ist jemand, an dessen Ideen möchte man sich reiben oder sie unterstützen. Merkel halte den Laden nur mit Geldgeschenken an die Wähler zusammen. Unter ihrer Führung sei kein Aufbruch möglich.

