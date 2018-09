Köln (AFP) Nur knapp jeder vierte Bürger traut den Parteien der großen Koalition laut einer Umfrage die Lösung der Probleme in Deutschland zu. In dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer der Fernsehsender RTL und n-tv sprachen 24 Prozent der Befragten Union oder SPD diese Kompetenz zu. Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent ist hingegen der Ansicht, dass keine Partei mit den Problemen im Land fertig werden kann.

